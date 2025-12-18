Si è svolto presso la Chiesa della sezione maschile della Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, l’evento “Natale pensieri canti e Parole” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Agrigento, dal Cpo presso l’Ordine di Agrigento e dall’Aiga sezione di Agrigento. L’evento è il momento conclusivo di un laboratorio di scrittura e lettura sul Natale curato dagli avvocati con i detenuti. Gli avvocati hanno coinvolto un gruppo di oltre cinquanta detenuti in una tradizionale novena natalizia i cui canti eseguiti dal coro e dai musicisti dell’Ordine si sono alternati alle letture di pensieri personali dei detenuti sul Natale da loro elaborati su cartoncini che sono divenuti addobbi di un albero di Natale che è stato allestito presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento.

Un momento di condivisione e calore umano in un periodo particolare dell’anno particolare per chi è lontano dalla propria famiglia e dai propri affetti. All’evento hanno preso parte la presidente dell’Ordine, Vincenza Gaziano, la presidente del Cpo Lilla Azzarello, la presidente di Aiga Sonia Sinaguglia, la direttrice del carcere Anna Puci e Giuseppe Di Miceli responsabile dell’area trattamentale del carcere. “Si rinnova l’impegno dell’avvocatura affinché l’esecuzione della pena sia momento per riflettere, rieducare e reinserire”, scrivono gli avvocati agrigentini.

