Al Ciccio Scapellato di Scicli, L’Akragas Slp batte lo Cr Scicli per 2-0, grazie i goal di Silvio Tripoli e Mirko Marrone. Un successo pesante da parte dei ragazzi di Seby Catania, che portano il Gigante a -1 dalla vetta, in attesa della partita del Priolo, impegnato domenica pomeriggio alle ore 15 contro il Pro Ragusa.
Grazie a questo risultato, l’Akragas porta a 8 la striscia di risultati utili consecutivi: l’ultima sconfitta risale al 21 Dicembre contro il Priolo F.C (13°Giornata). Dal 3 gennaio, dalla trasferta contro il Pro Ragusa, L’Akragas non ha più perso, avviando una striscia positiva senza sconfitte.
