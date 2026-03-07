Ad Agrigento, su iniziativa dell’amministrazione comunale, sono stati installati dei totem informativi nel centro città, collegati direttamente all’App del Comune di Agrigento, disponibile su Play Store ed Apple Store. Su ogni totem è presente un QR code che permette di scaricare facilmente l’app.

“Si tratta di uno strumento molto utile per incrementare le informazioni a disposizione dei visitatori che vogliono scoprire meglio la città di Agrigento e ricevere indicazioni utili, così come per i cittadini – afferma il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè -. Invito tutti a scaricare l’app – conclude il primo cittadino – per rimanere sempre aggiornati sugli eventi e ricevere le informazioni che riguardano il territorio”.

I primi totem informativi sono già stati installati nel cuore del centro storico, tra via Atenea e piazza Marconi.

Attraverso questi strumenti sarà possibile scoprire il patrimonio artistico e culturale, gli eventi e le iniziative in programma, ma anche accedere a servizi utili come taxi, trasporti urbani, farmacie di turno e altre attività. È inoltre disponibile una sezione molto importante dedicata alle segnalazioni, che permetterà ai cittadini di comunicare eventuali disservizi.

