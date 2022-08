Una serata magica al tempio di Giunone con la Grande Sud Orchestra

Successo di pubblico ieri sera 15 agosto,ai piedi del Tempio di Giunone, per lo spettacolo presentato dalla Grande Sud Orchestra, ideata da Giovanni Di Maida e Lello Casesa per gli eventi organizzati dal Comune di Agrigento e la Regione Sicilia.

Una serata magica con l’esilarante voce napoletana di Cristina Mazzacaro in coppia con Peppe Sciortino e Alexandra Di Maida.

Un percorso culturale e musicale per abbracciare l’intera area del Sud proponendo alcuni dei pezzi più autentici della cultura popolare del Meridione.

Il progetto continua con diverse tappe in Sicilia ed anche all’estero dove nutrita è la presenza di Italiani che hanno già chiesto l’esibizione della Grande Orchestra del Sud. Una formazione composta tra gli altri da Mario Vasile, Rino Boccadoro, Elia Pontillo, Nino Casesa, Giuseppe Sirena e Mimmo Pontillo che cura la Direzione Musicale.