Morto il nonno di Piero Barone. Era stato lui a pagare gli studi di canto al nipote

Il cantante de “Il Volo”, Piero Barone, perde un grande punto di riferimento: è morto nonno Pietro Ognibebe. È per sua volontà che il cantante studia canto sin dall’infanzia, consentendogli di realizzare il suo sogno, pagandogli lezioni di canto fin da quando era bambino, prendendolo per mano e accompagnandolo fin da piccolo sopra il palco. Nonno Pietro era molto conosciuto e stimato a Naro che lo piange e lo ricorda con immenso affetto come “un grande uomo e nonno che ha lasciato una immensa eredità”.

I funerali oggi , 16 agosto, alle 16,30 nella Chiesa di Santo Erasmo a Naro