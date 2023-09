È indubbiamente doloroso perdere un derby, e credo che il nostro allenatore Coppa stia ancora cercando di capire appieno l’importanza di questa sfida per la nostra tifoseria. In momenti come questi, ciò di cui abbiamo bisogno è umiltà e una connessione più profonda con la nostra città. Finora, sembra che queste due qualità non siano emerse chiaramente.

Un derby che ha fatto parlare di sé, non solo per l’esito della partita ma anche per le dichiarazioni post-partita che hanno acceso discussioni e riflessioni.

Mister Romano ha condotto il Licata alla vittoria con scaltrezza, dimostrando che nel calcio, gli incidenti di percorso capitano anche alle squadre più forti. Questo derby ha suscitato inevitabilmente ricordi di sfide simili, come quelli di Milano e della capitale, dove le sorprese sono all’ordine del giorno.

Tuttavia, quello che ha attirato l’attenzione in modo particolare sono state le dichiarazioni post-partita. È in questi momenti che la leadership dell’allenatore e la sua capacità di legarsi alla tifoseria emergono con forza. L’allenatore Coppa sembra essere ancora in fase di adattamento a questa realtà.

È innegabile anche che ci siano molti “tecnici” qui ad Agrigento, ognuno con la propria analisi della partita. Tuttavia, dobbiamo ricordare che il tecnico è uno solo, ed è mister Coppa.

l’Akragas ora affronta una serie di sfide impegnative: domenica la trasferta sul campo della Goiese, la partita con il Sant’Agata all’Esseneto mercoledì, il viaggio a Ragusa la domenica successiva e un altro derby emozionante all’Esseneto contro la corazzata Trapani.

Diamo al mister Coppa il tempo di dimostrare la sua abilità e strategia, magari fino alla partita con il Trapani, che rappresenterà una vera e propria prova del fuoco. Sarà solo allora che potremo trarre conclusioni più definitive. L’unione fa la forza, e insieme possiamo continuare a credere nel nostro cammino.