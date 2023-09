Supercoppa addio ma la Fortitudo fa suo il derby contro Trapani

La Fortitudo dice addio alla Supercoppa ma, in un PalaMoncadafestante, fa suo il derby contro la corazzata Trapani. Finisce 79 a 72 per i biancazzurri trascinati dal trio Ambrosin-Cohill-Polacovich capace di realizzare ben 72 punti. Sul versante opposto, Trapani, deve ancora lavorare molto sul piano dell’intesa di squadra ed è apparsa in balia delle giocate dei singoli. In tale contesto note positive vengono dall’americano J.D. Notae autore di 18 punti. Nello starting five di Damiano Pilot ci sono Morici, Ambrosin,Chiarastella, Cohill e Polacovich;Daniele Parente risponde con Notae,Imbrò, Pullazi, Mobio e Marini. Primo quarto di grande intensità: la Fortitudoparte fortissimo trascinata daPolacovich subito in doppia cifra nei primi 10′. Trapani, tuttavia, rispondecolpo su colpo anche e chiude avanti la prima frazione (21-25). La Fortitudo esce gli artigli nel secondo quarto. Questa volta sale sugli scudiCohill. L’americano entra in ritmo diventando il terminale offensivo in grado di scardinare efficacemente la difesa di Trapani, circostanza che costringe coach Parente a richiamare i suoi. Tuttavia, i granata sprecano molto in fase offensiva e non riescono a riguadagnare l’inerzia del match passata saldamente nelle mani dei biancazzurri avanti di 5 punti prima della pausa lunga (45-40). Nel terzo quarto Trapani esce agguerrita: trascinata da un ottimo Rodriguez,autore di giocate di gran livello, i granata risalgono la corrente e si riportano avanti di un possesso pieno alla terza sirena (60-63). Il match, a questo punto, diventa bello e combattuto. Qui Agrigento è più brava. Sospinta dai due americani (Polacovich poi è uscito per infortunio) e da Ambrosin la compagine di coach Pilot piazza lo sprint finale e si aggiudica la contesa epuò guardare con maggiore ottimismo il debutto in campionato.

Moncada Energy Group Agrigento – Trapani Shark 79 – 72

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 26, Cohill 26, Chiarastella, Polacovich 20, Morici, Caiazza 3, Peterson 4, Ronca,Sperduto, Meluzzi, Traoré. All.: Pilot.

Pallacanestro Trapani: Rodriguez12, Notae 18, Pullazi 8, Marini 7,Mobio 10, Mian 9, Imbrò 7, Renzi 1, Dancetovic, Cusenza, Tumminia. All.: Parente.

Arbitri: Calogero Cappello, Roberto Radaelli e Francesco Praticò.

Note: parziali: 21-25, 24-15, 15-20, 19-9