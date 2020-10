Una ragazza per il cinema: Emanuele Cellauro nuovo agente

Nel fantastico scenario di Taormina, lo scorso mese di settembre, si è conclusa la finale nazionale con l incoronazione della messinese Alice Carbonaro de UNA RAGAZZA PER IL CINEMA il concorso nazionale che oltre alla bellezza esalta il talento e che immette nel mondo dello spettacolo.

Adesso il patron Antonio Lo Presti è gia pronto per una meravigliosa stagione 2021 che vedrà il concorso toccare tappa nelle città siciliane. Il noto presentatore e organizzatore di eventi sommatinese Emanuele Cellauro è stato designato dal patron di “Una ragazza per il cinema”, Antonio Lo Presti come agente esclusivista delle province di Caltanissetta Agrigento Enna. Una soddisfazione per il sommatinese con una ventennale esperienza nei concorsi di bellezza nel suo curriculum sono annoverati concorsi come miss mondo Italia e altri concorsi nazionali compreso miss Summer di cui ne è ideatore e che ha portato alla ribalta molte ragazze delle province limitrofe Dice Cellauro: Per me è realmente un onore poter far parte di questo grande concorso, un concorso che ho vissuto appena ragazzo e che ora rappresentero’ Ovviamente non vedo l ora di salire sul palco di una ragazza per il cinema E ringrazio fortemente il patron Antonioo presti perché mi ha voluto in questo concorso e Ernesto Trapanese che ha visto del potenziale in me.