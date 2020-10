Prova di eccezionale bravura e intelligenza per Chris Caraccioli

“Il giovane licatese kris Caraccioli 18 anni, ieri sera protagonista al programma “Chi vuole essere milionario in onda “su canale 5 , ha dato prova di eccezionale bravura e intelligenza “. È il commento del deputato regionale l’On.Carmelo Pullara .

“Kris Caraccioli si è rivelato un vero orgoglio licatese e si aggiunge ai tanti giovani talenti che portano in alto il nome della città di Licata. Ricordo i giovani talenti sportivi nel Tennis :Dalila Spiteri,Luca Potenza, la campionessa di Kick Boxing Gloria Peritore e ultimamente il giovane difensore licatese Giuseppe Fili’ ingaggiato dal Milan. Forse a Licata-aggiunge Pullara- qualcosa di buono possiamo ricavarne.Giovani che si sono affermati nel tennis e nel calcio e chi come Kris Caraccioli un giovane di soli 18 anni ha dimostrato la sua bravura in un programma tv .Tutti giovani talenti Licatesi che si sono affermati dimostrando grandi capacità e talento.

I miei complimenti -conclude Pullara-vanno a tutti questi giovani figli di Licata che rappresentano in maniera eccellente la città di Licata”.