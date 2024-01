Una poesia su Agrigento. La Tua (Trasporti Urbani Agrigento) in occasione della festa di San Valentino del 14 Febbraio e per celebrare Agrigento capitale della cultura 2025, ha indetto un concorso a premi. Per partecipare occorre scrivere una poesia sulla città. Le composizioni saranno valutate dalla giuria della “Strada degli Scrittori” che ne sceglieranno tre. I vincitori riceveranno un abbonamento mensile, per ogni mese, fino al 31/12/24 e una cena per due per il 14 Febbraio, nel ristorante “Al Porticciolo” di San Leone.

Per partecipare occorre inviare la poesia tramite e-mail a [email protected] allegando la poesia sulla prossima Capitale della Cultura 2025, entro e non oltre il 7 Febbraio. I vincitori verranno contattati entro il 10 febbraio e le poesie vincitrici pubblicate sul sito della Tua.