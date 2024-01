Questa mattina al “Griffo” un simposio con esperti nel campo dei beni culturali.

E’ arrivata in città la delegazione di operatori culturali e giornalisti provenienti dalla Corea del Sud per la prima tappa del progetto di Gemellaggio per i Beni Culturali Sicilia-Corea 2024.

Ad attenderli la DMO – Distretto turistico Valle dei Templi e l’Ordine degli architetti che, nell’ambito del 140°anno delle “Relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia” e delle attività di “Agrigento Capitale Italiana della cultura 2025”, hanno organizzato una serie di eventi tra ieri e oggi con il patrocinio del ministero degli Esteri, dell’assessorato regionale ai Beni Culturali, del Comune di Agrigento, del Parco Valle dei Templi, della Fondazione Teatro Luigi Pirandello e del Conservatorio di musica Arturo Toscanini di Ribera.

Domenica 28 gennaio, una visita alla Valle dei Templi della delegazione coreana guidata da YOUN Jae-Won, presidente della Fondazione Culturale Seokju, con una rappresentanza dell’Ente Parco.

Nel pomeriggio, la delegazione si è trasferita nel foyer Montalbano del teatro Pirandello per la cerimonia di preparazione del the, una esibizione di danza coreana in abiti tradizionali di Jeong Hyejin e una performance musicale realizzata in collaborazione con il Conservatorio di musica Toscanini, che ha visto alternarsi artisti dei due Paesi accomunati dal linguaggio universale della musica e della lirica, patrimonio mondiale dell’Umanità, ed è stata impreziosita, per l’occasione, dal confronto di tradizioni e culture diverse e secolari. Si sono esibiti la soprano Lee Yoonsoon con canzoni d’arte coreane, il tenore Samuele Di Leo, studente della classe di Canto del professore Filippo Adami, e la soprano Lee Jiyoung, con arie di Lehar, Cilea e Verdi, accompagnati dal maestro Salvatore Galante, sotto il coordinamento artistico della vicedirettrice Mariangela Longo e la supervisione del direttore Riccardo Ferrara.

Questa mattina, lunedì 29 gennaio, al museo archeologico Griffo, proprio nella sala Telamone a cui si ispira la sala della Pagoda del museo di Seoul, un simposio durante il quale intervengono esperti nel campo dei Beni culturali e dell’Arte di entrambi i Paesi. Dopo il saluto delle autorità e gli interventi di apertura dell’amministratore delegato della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, e del presidente dell’Ordine degli architetti Rino La Mendola, le relazioni dell’architetto Youn Jae-Won, con una relazione sulle similitudini fra il museo coreano e quello agrigentino, del direttore del Parco archeologico, Roberto Sciarratta, e di Giacomo Minio, docente universitario in Economia dei Beni Culturali dell’Università di Palermo.

L’intero simposio è trasmesso in streaming, con traduzione simultanea in inglese e in coreano.

A moderare i lavori il giornalista Stelio Zaccaria, coordinatore dell’iniziativa.

Alla manifestazione presente anche Antonio Di Fresco, console onorario della Repubblica di Corea per la Sicilia.