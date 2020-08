Una “pioggia” di soldi per manutenzione strade provinciali

Oltre 2.700.000 euro saranno disponibili per la manutenzione straordinaria di alcune strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Due progetti redatti dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali sono stati infatti inseriti dall’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità nella riprogrammazione delle risorse del Patto per il Sud, utilizzando sia le risorse provenienti dal definanziamento di alcuni progetti della viabilità secondaria e dell’Anas, per i quali ad oggi non sono stati redatti i progetti, sia l’economia derivante dal ribasso d’asta di alcuni interventi. Dopo la modifica e la sostituzione di alcuni interventi dell’allegato B del Patto per il Sud, sono stati finanziati nuovi interventi di viabilità immediatamente cantierabili per la messa in sicurezza di alcune strade, al fine di scongiurare il rischio di isolamento di diversi comuni ricadenti all’interno di alcune province.

I due progetti redatti dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento riguardano, in particolare:

– lavori di manutenzione straordinaria lungo la Sp 32 Ribera-Cianciana dal km 12+500 al km 19400 (innesto Ss 118), 1.200.000 euro;

– lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le strade provinciali: Sp 88 (dalla Sp 36 alla Sp 47), 47 Sant’Anna-Villafranca, 35 A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, 35 B Lucca Sicula-bivio Ss 380, Nc 24 collegamento esterno Burgio-Lucca Sicula, Spc 11 ex consortile Calamonaci-Villafranca, 1.586.500.

Una volta emesso il decreto di finanziamento da parte della Regione Siciliana il Libero Consorzio Comunale di Agrigento programmerà le gare d’appalto per definire questi importanti lavori che interessano strade della viabilità secondaria molto trafficate e con una serie di criticità solo parzialmente risolte con i recenti interventi di manutenzione.