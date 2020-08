Scoperta piantagione di marijuana, 40enne arrestato dalla polizia

La polizia di Stato ha arrestato di M.G., 40 anni, licatese, ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. In particolare, nel corso di una mirata attività di polizia info-investigativa, gli investigatori del Commissariato di P.S. di Licata, congiuntamente agli uomini della squadra Mobile della Questura di Agrigento, si portavano su un fondo agricolo, dove, nascoste tra le piante di Canapa light (Canapa industriale legale), rinvenivano piante di canapa illegale, in piena fioritura.

M.G., coltivatore del fondo, pregiudicato e già sottoposto ad avviso orale, di fronte all’evidenza dei fatti ammetteva le proprie responsabilità. Nel corso della perquisizione sono state sequestrate 77 piante di marijuana, alte mediamente tra i 30 ed i 50 cm., per un totale di 13 chili e mezzo.

Attesa la gravità del reato, i poliziotti procedevano all’arresto dell’uomo, ed al sequestro del quantitativo di sostanza illegale rinvenuta. Dopo gli accertamenti di rito, M.G., come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, veniva condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, e in attesa della convalida.

L’arresto è stato già convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento, ed M.G., sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.