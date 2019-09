Una parrucchiera di Racalmuto per miss Italia

Ci sarà una parrucchiera racalmutese a Jesolo per gli ottant’anni di Miss Italia. E’Salvina Lauricella, che darà il proprio contributo per le acconciature delle ottanta partecipanti al concorso in programma il prossimo 6 settembre.

Salvina Lauricella si è aggiudicata, tra i tanti che vi aspiravano, la presenza alle parte conclusiva del concorso nazionale che premia la bellezza.

Proprio pochi giorni fa si è svolta la sfilata delle 80 finaliste, accompagnate dalla patron Patrizia Mirigliani, sul red carpet della Mostra del Cinema al Lido di Venezia.

“Sono orgogliosa di me e soddisfatta di quest’altro obiettivo raggiunto – ha riferito Silvana Lauricella alla redazione di Malgrado tutto web – essere qui è uno stimolo professionale straordinario e sicuramente un momento di orgoglio per i tanti sacrifici fin’ora svolti”.