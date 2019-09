Carne e pesce mal conservati, sequestrati 100 chili di prodotti alimentari

Carne e pesce tenuti in cattivo stato di conservazione. Blitz dei carabinieri del Nas di Palermo, e dei loro colleghi della Compagnia di Agrigento, i territorio di Porto Empedocle. Complessivamente sequestrati 100 chili di prodotti alimentari, in particolare, appunto carne e pesce, di dubbia tracciabilità, e in pessimo stato di conservazione.

I sequestri sono avvenuti in un bar, in un ristorante, e in un panificio. Ai proprietari elevate multe per 5 mila euro circa ciascuno. E’ stata formalizzata istanza all’Asp di Agrigento e al sindaco di Porto Empedocle con la richiesta temporanea di chiusura delle attività.