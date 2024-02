Una donna di 55 anni è stata trovata morta nella propria abitazione del quartiere Perriera a Sciacca dai vigili del fuoco intervenuti dopo una richiesta di soccorso arrivata da una parente che non riusciva a mettersi in contatto con lei. I pompieri sono entrati dalla finestra ed hanno fatto la macabra scoperta. A provocare il decesso con molta probabilità è stato un infarto. Sul posto anche i carabinieri per i relativi accertamenti.