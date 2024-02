Momenti di paura per un incendio divampato nella tarda serata di ieri in un’abitazione di via Don Guanella nel centro di Naro. Non si sono registrati feriti. La famiglia proprietaria dell’immobile in quei momenti non era in casa. Sono stati alcuni vicini alla vista di fiamme e fumo a dare l’allarme al 112. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Canicattì, un’ambulanza del 118 e i carabinieri della Stazione cittadina. I pompieri per precauzione hanno evacuato gli altri condomini della palazzina. Conclusa l’opera di spegnimento tutti sono tornati a casa. La causa del rogo, ancora da accertare, è quasi sicuramente di natura accidentale. Importanti i danni riscontarti in alcuni ambienti della casa.