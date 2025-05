Tredicesima Edizione del Concorso “Damarete, da 2500 anni contro la violenza”

Lunedì scorso si è svolta la tredicesima edizione del concorso “Damarete, da 2500 anni contro la violenza”, un’iniziativa significativa promossa dal Centro Antiviolenza “Telefono Aiuto” di Agrigento, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. Il concorso ha coinvolto numerose scuole della provincia, che sono state invitate a realizzare lavori artistici sul delicato e attualissimo tema della non violenza sulle donne.

Durante la cerimonia conclusiva, che si è tenuta presso la sala convegni dell’Istituto Nicolò Gallo, è stato assegnato un importante riconoscimento per il Protagonismo Civico a un progetto che ha saputo coniugare memoria, arte e impegno sociale.

La docente del Liceo Raffaello Politi Angela Rancatore e le sue allieve Francesca Capozza e Federica Gravanohanno ricevuto una targa celebrativa per la realizzazione di una panchina commemorativa dedicata a tutte le donne vittime di violenza. Un’iniziativa simbolica e potente, resa possibile grazie anche al sostegno convinto del Capitano dell’Arma dei Carabinieri di Agrigento, Annamaria Putortì, che è stata presente e partecipe in ogni fase del progetto.

La panchina, interamente ideata, disegnata e dipinta dalle allieve, è stata inaugurata il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Collocata nel centro cittadino di Agrigento, sotto la Prefettura e vicina alla Questura e ai Carabinieri, rappresenta non solo un monumento alla non violenza, ma anche un messaggio visibile di riscatto, libertà e speranza per tutta la comunità.

“Un segno che resta” – ha dichiarato la docente Angela Rancatore. “Abbiamo voluto lasciare un segno concreto, visibile, che parlasse a tutti. La panchina non è solo un simbolo, ma una testimonianza dell’impegno delle nuove generazioni nel contrastare la violenza di genere. Le ragazze hanno lavorato con grande passione e consapevolezza, e la presenza costante del Capitano Putortì ha dato forza e valore al progetto sin dall’inizio”.

L’iniziativa ha suscitato emozione e apprezzamento da parte della cittadinanza, trasformando un semplice arredo urbano in un potente strumento educativo e sociale.

Il riconoscimento ottenuto sottolinea il valore educativo, civile e culturale di un progetto che ha saputo coinvolgere le nuove generazioni e le istituzioni in un percorso condiviso di sensibilizzazione e impegno contro ogni forma di violenza di genere.

Altre due targhe di Protagonismo Civico, in collaborazione con il Liceo Politi di Agrigento, sono state assegnate a Federica Gravano e Francesca Capozza, che, in occasione del 25 novembre, hanno donato alla città un monumento contro la non violenza, decorando una panchina sotto la Prefettura. A fare gli onori di casa la dirigente del’IISS “Nicolò Gallo”Giovanna Pisano.

