Casa Grazia – I valori della grecità di Gela nella contemporaneità con “Un mare di Storie”

La rassegna promossa da Casa Grazia con i giovani e le istituzioni dà appuntamento al secondo incontro con “Un mare di storie – Futuro per tempo. Gela. La grecità del passato nella città di domani”. La tavola rotonda si terrà venerdì 30 maggio alle ore 9:30 nella Cantina Casa Grazia, azienda bio vinicola ed olearia sulle sponde della Riserva Naturale Orientata del Lago Biviere.

Gela, 27 maggio 2025 – Possono i valori della grecità del passato essere trasformati in termini contemporanei per far riscoprire la vocazione storico-culturale di Gela, la più grande colonia greca in Sicilia? Quali sono state e quali sono i punti di forza di una città che fu scelta dai Greci per espandersi nel Mediterraneo? È possibile scrivere, insieme ai giovani, alle istituzioni e alle imprese, un futuro diverso per Gela che attinga alla narrazione del Mito e della Storia, peculiari del suo genius loci? Sono solo alcune delle domande a cui si risponderà durante la tavola rotonda “Un mare di storie – Futuro per tempo. Gela. La grecità del passato nella città di domani“, che si terrà venerdì 30 maggio 2025 alle ore 9:30 nei locali della Cantina Casa Grazia, un tempo culla dell’opera dei Padri Salesiani di Gela.

Il secondo incontro della rassegna “Un mare di storie“, promossa da Casa Grazia, sarà a cura di Vincenzo Castellana, direttore creativo dell’azienda bio vinicola ed olearia che affonda le sue radici nella Riserva Naturale Orientata Lago Biviere di Gela.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Gela – Assessorato alla Cultura, ha visto nel primo incontro, svoltosi il 27 settembre scorso dal titolo “Un mare di storie – Agricoltura, manifattura e anfore nella Gela greca“, un approfondimento con esperti e studiosi su storie e testimonianze legate alle scoperte archeologiche nel territorio dell’antica Ghela, un affascinante viaggio nel tempo lungo circa 2700 anni. Ora, l’obiettivo della tavola rotonda è il recupero di quei valori che furono il genius loci, l’appartenenza e l’identità di Gela.

“È una sfida – ha dichiarato Maria Grazia Di Francesco Brunetti, CEO di Casa Grazia – che intendiamo perseguire coinvolgendo i dirigenti scolastici e gli studenti, insieme alle istituzioni e agli esperti, per far sì che la Gela di oggi possa trovare nella riscoperta delle radici della sua storia unica lo slancio per provare a darsi e dare, soprattutto alle nuove generazioni, l’opportunità di vivere con dignità e orgoglio nella propria terra”.

La tavola rotonda, moderata da Vincenzo Castellana, docente di Design Strategico e art director di Casa Grazia, coinvolgerà i dirigenti scolastici e gli studenti del quarto e quinto anno dei licei di Gela. Si aprirà con i saluti di Maria Grazia Brunetti, founder e CEO di Casa Grazia, di Terenziano Di Stefano, Sindaco di Gela, e di Peppe Di Cristina, Assessore alla Cultura del Comune di Gela. Parteciperanno: Donatella Giunta, Direttrice del Parco Archeologico di Gela, e Don Giuseppe Fausciana, responsabile regionale della Pastorale della Scuola e dell’Educazione Cattolica.

L’incontro promette di essere un momento fondamentale per tracciare una visione comune su come la Grecità di Gela possa essere valorizzata, rinnovata e proiettata nel futuro, mantenendo viva la memoria di una storia che ancora oggi plasma la cultura e l’identità della città.

