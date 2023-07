Una visione unificata per la cultura di Agrigento: la proposta di Francesco Alfano per la Fondazione “Agrigento 2025”

Nel contesto delle iniziative per promuovere la cultura e lo sviluppo della città di Agrigento in occasione del 2025, si prospetta la creazione di una nuova fondazione dedicata a organizzare e gestire eventi per i prossimi anni. Questa notizia ha suscitato l’interesse e l’entusiasmo del consigliere comunale, il medico, Francesco Alfano, già presidente del consiglio comunale e attuale componente del gruppo di maggioranza dell’assemblea cittadina.

Il nome della fondazione sarà “Agrigento 2025,” e il suo obiettivo sarà quello di rafforzare l’identità culturale della città e promuovere la partecipazione attiva di tutta la comunità locale. Secondo quanto riportato dai giornali, Francesco Alfano ha espresso il suo desiderio di includere la fondazione “Teatro L. Pirandello-Valle dei Templi” nello statuto della neo-fondata Fondazione “Agrigento 2025.”

La proposta di Alfano deriva dalla convinzione che il Teatro L. Pirandello e la Valle dei Templi condividano ideali, proposte e finalità che si sovrappongono e che entrambi possano contribuire significativamente al successo dell’iniziativa. Integrare queste realtà culturali preesistenti nella nuova Fondazione permetterebbe di risparmiare tempo e risorse, evitando la creazione di due entità separate e consentendo una maggiore collaborazione sinergica tra di esse.

Il riferimento di Alfano a “due carrozzoni” potrebbe essere interpretato come una critica al rischio di avere due strutture separate e poco coordinate, il che potrebbe diluire l’efficacia dell’azione culturale e amministrativa. Egli sottolinea l’importanza di un corretto ed armonico coinvolgimento di tutte le realtà culturali e amministrative coinvolte, affinché tutti si sentano coinvolti e partecipi di questo grande evento.

Il consigliere Alfano ha esemplificato la sua idea citando lo statuto di Matera, città che è stata designata come Capitale Europea della Cultura. Questo fa intendere che si ispira al modello di Matera per la creazione della Fondazione “Agrigento 2025,” cercando di replicare il successo ottenuto nella città lucana grazie a un’organizzazione e un coinvolgimento accurato e inclusivo.

L’auspicio di Alfano è che il progetto di statuto venga elaborato al più presto per consentire alla Fondazione “Agrigento 2025” di iniziare la sua opera e coinvolgere il più ampio numero possibile di attori culturali, istituzionali e della società civile. Questo coinvolgimento include anche i Comuni della provincia di Agrigento, che potrebbero scegliere di aderire all’iniziativa, aumentando così la portata e l’impatto delle attività culturali previste.

In conclusione, la proposta del consigliere Francesco Alfano per la creazione della Fondazione “Agrigento 2025” riflette l’entusiasmo e l’impegno verso una visione di sviluppo culturale e identitario della città. La collaborazione tra entità culturali preesistenti, come il Teatro L. Pirandello e la Valle dei Templi, appare come un’opzione vantaggiosa per ottimizzare le risorse e massimizzare l’efficacia delle iniziative culturali. Resta da vedere come si evolverà questo progetto e quale sarà l’accoglienza delle altre istituzioni e della comunità nel suo insieme.