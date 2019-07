Una notte bianca in estate ad Aragona

L’amministrazione comunale di Aragona, presieduta dal Sindaco Giuseppe Pendolino, in collaborazione con il presidente del consiglio comunale Gioacchino Volpe, organizza la “Notte Bianca” di Aragona prevista per sabato 3 agosto. Cibo, musica, animazione e tanto divertimento, questa è la ricetta della notte più lunga dell’estate aragonese. Numerosi saranno gli eventi dedicati a grandi e piccini che permetteranno a tutti di fare le “ore piccole” divertendosi. Tra gli eventi da non perdere, in piazza Umberto I, il concerto live della band Six Strangers. Dalle 20:30, per le vie Roma e Garibaldi, spettacoli, street food e animazione per bambini.