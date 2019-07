AICS – Girolamo Pensato nuovo responsabile Equitazione per la montagna

Nomina AICS Girolamo Pensato Responsabile Zonale Equitazione

AGRIGENTO – Nominato Girolamo Pensato nuovo Responsabile Zonale della Montagna del Settore Equitazione.

L’incarico arriva direttamente dal Dirigente Provinciale del Dipartimento Provinciale Sport, Dott. Gaetano Ravanà, sottoscritto anche dal Presidente Provinciale Giuseppe Petix.

Il giovane Girolamo Pensato, appassionato di equitazione, che ha alle spalle grande esperienza nonostante la giovane età, ha già conseguito diversi titoli e si troverà dinanzi a questa nuova impresa: diviene così il responsabile zonale di uno sport nobile ed antico quale l’equitazione per le seguenti cittadine: Alessandria della Rocca, Bivona, Cammarata, Casteltermini, Cianciana, San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina.

Il Presidente Provinciale dell’AICS Giuseppe Petix esprime il suo augurio a questo team che secondo lui potrà raggiungere grandi traguardi. Molto apprezzato da Petix il fatto che i ragazzi dell’associazione Andalusia Horses Show da qualche mese stanno svolgendo attività educativa nell’ambito dell’equitazione anche con i bambini fornendo nuovi spunti per la diffusione di uno sport così importante.

Girolamo Pensato dichiara: “Sono contento di portare avanti questo percorso e gratificato sicuro del sostegno di Marianna Cascone, nonché mia compagna, ed istruttrice del Centro Equestre Andalusian Horses Show. Come primo punto del programma che vogliamo come TEAM porre in essere c’è la realizzazione di uno Stage di quattro giorni che avrà luogo a Casteltermini presso il Centro Equestre Andalusian Horses Show sito in C/da Renelle nei giorni 22, 23, 24, 25 Agosto 2019.

Lo Stage dopo i primi tre giorni di lezione (22, 23, 24) si avvierà alla conclusione che sarà anticipata dal Galà Equestre di sabato sera giorno 24 e dalla parte conclusiva rappresentata da una rassegna morfologica di Domenica 25 Agosto con una

giuria di tutto rispetto, composta da grandi e titolati conoscitori delle razze equine. Lo stage sarà diretto dall’istruttore spagnolo Candido Pina Pamies direttamente da Alicante.

Sono grato sia al Dirigente Provinciale dello Sport, il giornalista Gaetano Ravanà che al Presidente Provinciale Giuseppe Petix”.

Riguardo lo Stage per informazioni contattare il 3208608061 oppure la mail equitazione.aics.ag@hotmail.com