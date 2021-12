Una legge di bilancio illegale, approvata comprimendo all’inverosimile i tempi della democrazia, senza un euro per i settori in crisi, ma con milioni per riempire le clientele della politica e il raddoppio degli stipendi dei manager pubblici e dei sindaci.” Il Deputato del Gruppo Misto Michele Sodano boccia la finanziaria del 2022, passata con la 32esima fiducia al Governo Draghi e interviene in dichiarazione di voto.