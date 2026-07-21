16 luglio 2026— Con orgoglio e grande emozione annunciamo che il Rotary Club Licata ha avuto il privilegio e l’onore di essere il primo Club del Distretto 2110 a ricevere la Visita Ufficiale della Governatrice nell’Anno Rotariano 2026 2027. Questo evento non è solo un’occasione istituzionale: rappresenta un momento storico e simbolico che dà avvio al percorso che la Governatrice Lina Ricciardello compirà in tutti i Club del Distretto.

È motivo di particolare vanto che la prima tappa sia avvenuta nel Club che ospita il District Governor Elect, lo stimato socio rotariano Casimiro Gaetano Castronovo ; secondo il protocollo, la prima visita si svolge infatti nel Club del futuro governatore. Ancora rilevante è il fatto che Lina Ricciardello è la prima donna eletta Governatrice del Distretto 2110 Sicilia e Malta: una tappa storica che testimonia la continua evoluzione del Rotary nel segno dell’inclusione, della competenza e della leadership al servizio.

C’è un forte valore simbolico anche nel fatto che la Governatrice, prima donna nella storia del nostro Distretto, abbia iniziato il suo mandato incontrando una Presidente donna, Mariaelena Turco: un’immagine che parla di continuità, rinnovamento e di un Rotary sempre più rappresentativo e partecipe della società che serve.

Una giornata di prestigio e di profondo significato rotariano che accoglie la Governor Lina Ricciardello, accompagnata dal District Governor Elect Casimiro Gaetano Castronovo con Gisella, il Segretario Distrettuale Glauco Milio con Palmira e l’assistente della Governatrice Giovanni Graceffa con Elina.

Il 16 luglio la delegazione ha fatto tappa nella magnifica Casa di Rosa Balistreri, luogo simbolo dell’identità culturale siciliana. Grazie al racconto del cantastorie Vizzi e alle note delle più celebri canzoni dell’artista, i presenti hanno reso omaggio alla vita, al coraggio e all’eredità della grande cantautrice licatese, in un momento intenso di memoria e valorizzazione del patrimonio locale.

La Governatrice Lina Ricciardello ha quindi incontrato la Presidente del Club di Licata Mariaelena Turco, il Consiglio Direttivo e i soci del Club per il consueto confronto amministrativo, nel corso del quale sono stati illustrati progetti, attività e obiettivi per l’Anno Rotariano 2026/2027. Particolarmente significativo è stato l’incontro con i giovani dell’Interact Club Licata, segno dell’entusiasmo e della continuità dei valori rotariani nelle nuove generazioni.

La serata ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti della famiglia rotariana: il Past District Governor Giovanni Vaccaro con Marilia, il District Governor Elect Casimiro Gaetano Castronovo con Gisella, la presidente dell’Interact Club Licata Laura Sica. Presenti la presidente del Rotary club di Aragona Rosa Terrasi e dell’innerwheel di Licata Angelica Falsone con il segretario Maria Antonietta Fumento.

Il Club ha inoltre celebrato l’ingresso del nuovo socio, il dott. Vincenzo Tedeschi, accolto con calorosa amicizia insieme alla signora Laura, in un clima di fratellanza che contraddistingue la comunità rotariana.

Nel suo intervento la Presidente Mariaelena Turco ha illustrato le linee programmatiche per l’anno 2026/2027. La Governatrice Lina Ricciardello ha rivolto ai soci un messaggio di grande ispirazione sul tema internazionale “Creiamo un impatto duraturo”, esortando a vivere il servizio con entusiasmo, senso di responsabilità e visione a lungo termine.

Un sentito ringraziamento va alla Governatrice Ricciardello, allo staff distrettuale e a tutti gli ospiti per la vicinanza e gli stimoli offerti. La Presidenza del Rotary Club Licata ringrazia inoltre tutti i soci per la partecipazione numerosa e l’entusiasmo dimostrato, che hanno reso questa giornata un momento speciale e memorabile.

Il Rotary Club Licata prosegue il suo cammino nel segno dell’amicizia, del servizio e dei valori che ne ispirano l’impegno.

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