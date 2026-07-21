Cala Manbrù tra i migliori beach club di Sicilia: premiato come miglior beach restaurant 2026

SICULIANA MARINA – Cala Manbrù si conferma tra le eccellenze del turismo balneare siciliano. Il beach club di Siculiana Marina entra infatti tra le strutture di riferimento dell’isola nell’edizione 2026 della “Guida ai migliori beach club d’Italia”, la prima guida nazionale dedicata al settore, ideata e curata dal giornalista Andrea Guolo e dall’attrice e scrittrice Tiziana Di Masi, pubblicata da Morellini Editore.

Per la provincia di Agrigento arriva un riconoscimento di prestigio: Cala Manbrù è stato premiato come “Best Beach Restaurant 2026” della Sicilia, conquistando il Cà Maiol Award, riconoscimento assegnato al miglior ristorante sul mare dell’isola. Un premio che valorizza la qualità della proposta gastronomica, la ricerca sulle materie prime e la capacità di trasformare una giornata in spiaggia in un’autentica esperienza enogastronomica.

Nella classifica regionale, Cala Manbrù figura inoltre tra i cinque beach club siciliani che hanno ottenuto il prestigioso rating dei “Tre Ombrelloni”, entrando così nell’élite delle migliori strutture balneari dell’isola. Insieme al beach club di Siculiana Marina sono stati premiati Insula Beach Club di Menfi, Luna Minoica al Mare – Locanda Perbellini al Mare di Montallegro, Puravita Beach Resort di Pachino e Tao Beach di Taormina.

Al vertice della classifica siciliana si conferma invece Lido Villeggiatura di Villa Sant’Andrea, a Belmond Hotel, di Taormina, che mantiene il titolo di miglior beach club dell’isola con il massimo riconoscimento dei “Tre Ombrelloni Gold”, riservato a sole dieci strutture in tutta Italia. Lo stesso rating è stato assegnato anche a Nuova Spiaggia Paradisodi Letojanni.

«Questo premio è il risultato del lavoro di squadra – commenta Andrea Vita –. La nostra forza è il nostro staff, che ogni giorno viene coinvolto per dare il meglio in termini di accoglienza, ospitalità e qualità. Crediamo che le persone facciano la differenza e per questo condividiamo con loro ogni traguardo. A ogni recensione positiva riconosciamo un incentivo, perché il successo è di tutti. Inoltre, anche nel loro tempo libero frequentano il beach club: vogliamo che vivano Cala Manbrù anche da ospiti, così da comprendere fino in fondo l’esperienza che ogni giorno offriamo ai nostri clienti».

La presenza di Cala Manbrù nella guida nazionale rappresenta un importante riconoscimento per l’offerta turistica della costa agrigentina e conferma la crescita di una realtà che, negli ultimi anni, è riuscita a trasformarsi in una vera destinazione. Da semplice lido, infatti, Cala Manbrù è diventato un luogo capace di attrarre visitatori da tutta la Sicilia grazie alla qualità dei servizi, all’attenzione per i dettagli, all’identità mediterranea e a una proposta gastronomica che oggi viene riconosciuta tra le migliori dell’isola.

La Guida ai migliori beach club d’Italia 2026 recensisce complessivamente 31 stabilimenti balneari siciliani, confermando la Sicilia tra le regioni protagoniste del turismo balneare italiano e premiando quelle realtà che hanno saputo investire in qualità, innovazione e accoglienza. Per Cala Manbrù il riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma del percorso di crescita intrapreso e della capacità di fare della costa di Siculiana Marina una destinazione sempre più apprezzata.

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