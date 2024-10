Una fiaccolata e una veglia di preghiera per la 53enne di Agrigento, Patrizia Russo, vittima di femminicidio, si svolgeranno nella chiesa di San Michele, detta Badiola, in via San Girolamo, questa sera, venerdì 18 ottobre, alle 21. La donna è stata uccisa dal marito, Giovanni Salamone, 61 anni, reo confesso dell’omicidio.

Il delitto è avvenuto nella casa della coppia a Solero in provincia di Alessandria. Patrizia era una insegnante di sostegno alla scuola media Ferraris. Ad Agrigento aveva prestato la sua opera alla “Castagnolo” e a Favara alla “Camilleri”. Erano tornati in provincia di Agrigento per la raccolta delle olive e proprio il giorno prima erano rientrati in Piemonte.

