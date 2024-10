Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento è stato designato dall’ufficio per le attività sportive del corpo nazionale per l’organizzazione del “I campionato nazionale di Padel Vigili del fuoco”, che in corso di svolgimento si concluderà sabato 19 ottobre. L’evento, oltre che sportivo, rappresenterà i valori e l’appartenenza alla famiglia dei Vigili del fuoco. Presenti circa 100 pompieri provenienti da tutta Italia.

Il contributo video

Ieri si è tenuta una conferenza stampa presso il complesso sportivo “Dalli Cardillo padel club”, alla presenza del Dirigente dell’ufficio per le attività sportive del corpo nazionale, Prof. Lamberto Cignitti, del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento Calogero Barbera, del responsabile regionale gruppo sportivo Antonio Occhipinti e dell’assessore comunale Gioacchino Alfano in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Agrigento.

Nella giornata di sabato 19 alle ore 13 si svolgeranno le premiazioni di conclusione dei giochi, seguite da spazi di convivialità dei partecipanti.

