Una due giorni dedicata al corso per operatori antiviolenza

Una due giorni , oggi e domani, 12 e 13 febbraio, dedicata al secondo corso per operatori antiviolenza per la gestione di primo intervento e prima accoglienza. L’iniziativa è in programma nella sede dell’università “Ares”, in via Mazzini, ad Agrigento ed è tenuto dalla docente Maricetta Tirrito. Il corso, organizzato dal laboratorio “Una donna”, prevede la formazione di personale qualificato in grado di fornire sostegno alle vittime di violenza intrafamiliare e ai minori e affiancare il personale medico del Pronto Soccorso nel primo approccio alla vittima.

Il programma del corso verte su aspetti psicologici e giuridici del tema della violenza della donna dalle tecniche di primo approccio sino ad un percorso di sostegno e riabilitazione delle donne vittime di violenza con attenzione anche al tema dello stalking. Per info: 366.1229478-388.5808559