Casi covid nel Ragusa, altro rinvio per la Fortitudo

Dopo il rinvio di inizio anno con il big match tra la Fortitudo Agrigento e Bisceglie arriva un altro rinvio, questa volta nella trasferta contro la Virtus Ragusa che sarebbe andata in scena domenica alle ore 18. Verrà rinviata a data da destinarsi. La motivazione anche questa volta è legata alla pandemia ed alla positività in casa Ragusa. La Fortitudo riprenderà il suo percorso alla caccia della sedicesima vittoria consecutiva domenica prossima contro Salerno, già affrontata due volte in stagione tra campionato e Supercoppa, entrambe vinte.

Chiarastella e compagni arrivano da un periodo strepitoso sotto il profilo dei risultati ma con prestazioni altalenanti, basti pensare che gli ultimi due match contro Molfetta e Ruvo di Puglia sono arrivati all’overtime. Questa pausa forzata permetterà agli uomini di coach Catalani di rifiatare e ritrovare le energie necessarie per affrontare questa seconda parte di stagione, con la Coppa Italia che inizia tra meno di un mese con il match contro Rieti ed un posto da conquistare nei playoff per tornare in Serie A2.