Una croce con legno dei barconi su palco Papa

Una croce, alta 4 metri e 60 cm e del peso di circa 4 quintali e mezzo, realizzata in legno con i resti delle barche dei migranti sarà collocata sul palco di piazza Politeama, a Palermo, dove sabato alle 17 è previsto l’incontro di Papa Francesco con gli oltre 4.500 giovani che arriveranno da tutta la Sicilia. Un simbolo che testimonia quanto la questione dei migranti stia molto a cuore sia all’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, che ha svelato la curiosità, durante la presentazione in Curia della visita del Pontefice, sia allo stesso papa Francesco. La croce è un’opera dell’artista Elia Li Gioi. E’ del 1600, invece, il crocifisso che sarà collocato in sospensione sull’altare del Foro Italico e appartiene alla collezione di opere del Museo Diocesano di Palermo. Sempre sull’altare sarà sistemata la statua della Madonna dei sette dolori, l’Addolorata, che di solito si trova nella chiesa dei Santissimi 40 Martiri alla Guilla.