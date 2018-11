Una bella e divertente Seap Aragona batte nettamente il Volley Reghion Reggio Calabria

La più bella e concreta Seap Aragona della stagione regola con un secco 3 – 0 il forte Volley Reghion Reggio Calabria nel big-match della settima giornata del campionato di serie B2. Il sestetto guidato da coach Francesco Eliseo ha dominato il primo e il terzo set, mentre il secondo si è concluso sul filo di lana. Per la prima volta in campionato, la Seap Aragona è scesa in campo con la formazione tipo. Ha fatto il suo esordio in stagione la centrale italo-brasiliana Camilla Macedo, che ha ottenuto il tesseramento poche ore prima della partita. In campo dall’inizio anche l’altra brasiliana, la schiacciatrice Jaqueline Do Nascimento, pienamente recuperata dall’infortunio muscolare. Poi hanno giocato e bene, Baruffi in regia, Biccheri opposto, Cammisa martello ricevitore, Composto centrale (migliore realizzatrice con 18 punti) e Marangon libero. Al match ha assistito un folto pubblico, che ha riservato parecchi applausi alla squadra di casa per la superlativa prestazione. Il primo set è stato letteralmente dominato dalle biancazzurre, perfette in ogni fondamentale. La Seap Aragona ha chiuso il set in appena 20 minuti con il punteggio di 25-8, approfittando anche degli errori del sestetto calabrese. Il secondo set è stato equilibrato e giocato punto a punto fino al termine. Complice un leggero calo di concentrazione delle padrone di casa, le ospiti hanno tenuto testa alle avversarie. La Seap Aragona ha ritrovato lucidità e brillantezza nel finale e ha vinto il set 25-23 con il punto finale di Ilenia Cammisa. La squadra del presidente Nino Di Giacomo torna assoluta protagonista del match nel terzo set. Il muro dell’aragonesi ritorna a fare la differenza e la partita termina in gloria per Biccheri e compagne. Il terzo set si conclude 25 – 14 con l’attacco vincente di Ilenia Cammisa, tra le migliori in campo. Non entrate Gabriele, Valente, Falcucci, Messina e Sicorello. Sono adesso 15 i punti della Seap Aragona, frutto di 5 vittorie ed una sconfitta. Sabato prossimo le biancazzurre sfideranno fuori casa il Castelvetrano.

Il tabellino della Seap Aragona:

Baruffi 4 punti, Composto 18, Do Nascimento 3, Macedo 12, Biccheri 12, Cammisa 8.