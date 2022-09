Un viaggio tra la musica popolare siciliana, al Villaggio Mosè va in scena “Tarantè”

Un viaggio tra la musica popolare siciliana, per riscoprire la nostra storia e lasciarsi trasportare dal ritmo più autentico della nostra terra. Sarà tutto questo e molto altro “Tarantè”, lo spettacolo che si terrà il 4 settembre prossimo, a partire dalle 21, in piazza del Vespro al Villaggio Mosè e che rientra tra gli appuntamenti di “Destinazione Agrigento”. Una proposta artistico-culturale dell’Associazione Artisti Associati 87, rappresentata da Antonio Zarcone, musicista e ricercatore delle tradizioni popolari siciliane, che è tesa appunto a valorizzare la musica tradizionale siciliana e la sua identità, che trova nella tarantella la massima espressione musicale nell’Isola. A susseguirsi sul palco saranno Mario Incudine (che con Zarcone ha curato la direzione artistica), i Malarazza 100% terrone, il Gruppo di canto popolare favarese e Calogero Fiorenza. “E’ uno spettacolo – spiega Zarcone – che vuole recuperare la grande tradizione musicale e, nello stesso tempo, l’identità siciliana, valorizzando gli strumenti popolari come mandolino, chitarra e percussioni, attraverso il coinvolgimento degli artisti siciliani che negli anni hanno valorizzato la lingua e la musica più autentica in patria e all’estero. Lo spettacolo vuole essere anche un richiamo nei confronti della presenza turistica, attenta e interessata alla conoscenza della tradizione dei luoghi”. Lo spettacolo è gratuito