Ribera, affidato l’incarico di coordinamento di Forza Italia

Forza Italia si riorganizza a Ribera. La gestione e il coordinamento del partito sono stati affidati a Leonardo Mulè, nominato commissario, insieme al capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Enza Mulè, e al consigliere comunale di Forza Italia, Vincenzo Costa, attuale presidente del Consiglio comunale. Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, il commissario provinciale, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, condividono gli incarichi assegnati e apprezzano, con fiducia e stima, i destinatari. E aggiungono: “Con il valido contributo di tanti amici e sostenitori, e consapevoli di essere un forza politica in crescita, Leonardo Mulè, Enza Mulè e Vincenzo Costa hanno il compito di traghettare il partito in questa fase elettorale. Dopo sarà al vaglio il nuovo assetto di Forza Italia a Ribera, e l’avvio di un confronto tra il commissario, il gruppo consiliare di Forza Italia e il Sindaco per determinare le linee di governo”.