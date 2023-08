Un viaggio di fede e condivisione: le impressioni di Enrico Gibilaro sulla GMG di Lisbona

Nel calore dell’estate, un gruppo di giovani provenienti dall’Arcidiocesi di Agrigento ha partecipato a un evento che ha lasciato un’impronta profonda nei loro cuori. La Veglia della Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) di Lisbona ha riunito un mare di volti gioiosi e cuori vibranti, con un entusiasmo palpabile da parte di un milione e mezzo di giovani. Questo straordinario evento si è trasformato in una testimonianza vivente di fede e unità.

Uno dei partecipanti, Enrico Gibilaro, ha condiviso le sue impressioni su questa esperienza unica: “La GMG non è stata soltanto un evento, ma il momento in cui un tassello fondamentale si è incastrato nella nostra vita. Un viaggio emozionale, un caleidoscopio di emozioni e sorrisi che si sono assemblati come un intricato puzzle. Contemplare quei numeri, un milione e seicentomila giovani, è stata un’esperienza di incredulità. Ancora credono, ancora sperano. Mentre mi avvicinavo al Papa, ho avvertito un rinnovato senso di speranza. Ho capito che la chiesa non è in declino, che la gente non la sta abbandonando. Restiamo, continuiamo a credere. La nostra richiesta è un’adesione alla bellezza della chiesa come comunità viva, più che un addio. La GMG risuona costantemente nei nostri cuori, come una melodia divina intonata a nome di Dio. Condividere ore ininterrotte con altri giovani, apprezzando l’unicità di ciascuno, rappresenta la presenza di Dio e la connessione tra individui, l’immagine divina in ognuno di noi. Essere parte di una comunità, godere della gioia dell’unità: questi sono i pilastri fondamentali della GMG”.

L’esperienza è stata intensa e coinvolgente, dalla suggestiva Veglia che ha riunito una folla di giovani alla riflessione profonda sul significato di appartenenza e incontro con Dio e con gli altri. La GMG ha offerto non solo un rafforzamento della fede, ma anche l’opportunità di allargare gli orizzonti culturali e spirituali. L’incontro con giovani provenienti da diverse parti del mondo ha rivelato l’universalità della fede e l’unità che essa può creare

“Riflettendo su queste esperienze straordinarie – ha aggiunto Enrico -, ho sentito un percorso che ha risvegliato il cuore e l’anima. Gli otto incontri preparatori, ad esempio, hanno funzionato come mattoni di un edificio spirituale in costante crescita. Ho esplorato le strade di Morreale (dove si è tenuto un incontro preparatorio alla Gmg), ho vagato per il cuore del centro città e ho interpretato un codice che racchiudeva un profondo simbolismo. E poi c’è Lisbona! Questa città meravigliosa ha offerto uno scenario mozzafiato, un’esperienza che ha stimolato la mia mente e ampliato la mia prospettiva sull’Europa. L’incessante andirivieni delle persone mi ha ricordato l’essenza stessa dell’evento, un flusso costante di partecipanti che portano con sé una ricchezza di culture e fedi diverse. A Lisbona, ho sentito l’energia di un rinnovamento interiore, un riallineamento delle prospettive mentali e visive.”

Le parole di Enrico Gibilaro hanno catturato l’essenza della GMG di Lisbona, dove l’energia di un milione e mezzo di giovani si è fusa in una singola voce di speranza e cambiamento. L’esperienza di Enrico è diventata un faro di luce, illuminando il cammino per coloro che cercano una connessione più profonda con Dio, con se stessi e con il mondo circostante.

“Un gruppo di anime in viaggio verso la condivisione, la fede e l’unità. Insieme, abbiamo vissuto l’esperienza straordinaria della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, dove cuori e sorrisi si sono fusi in un abbraccio fraterno. Ricordi indelebili e amicizie profonde sono il tesoro che portiamo con noi, testimoniando la forza della comunità e la bellezza di un cammino condiviso. Grazie a Enrico Gibilaro, Fra Michele Barone, Antonio Caramazza, Gaia Airò, Giorgia Pirrone, Vincenzo Brunco, Ibtissam el Kalouch, Vittorio Romano, Antonella Paraspolo, Davide Capobianco, Carla Lauricella e Serena Mammozagarella per aver reso questo viaggio indimenticabile. 🌟🙏 #GMGLisbona #Condivisione #Fede #Unità #ViaggioDiCuore”