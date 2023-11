Un uomo e una donna sono stati rinvenuti cadaveri in un’abitazione di viale Europa a Favara. A dare l’allarme è stata la nipote. Al momento non si conoscono le cause dei decessi. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Favara, del nucleo Operativo di Agrigento e della sezione investigazioni scientifiche. Gli investigatori non avrebbero trovato segni di effrazione nell’appartamento.