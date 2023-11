È arrivato oggi nelle sale l’ultimo capitolo della trilogia dedicata a uno dei supercriminali più famosi della fumettistica italiana, Diabolik. Chi sei? Il film è diretto dai fratelli Antonio e Marco Manetti, nel cast vi sono: Giacomo Giannotti (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Mastrandrea (ispettore Ginko), Monica Bellucci (Altea di Vallenberg), Pier Giorgio Bellocchio (sergente Palmer), Carolina Crescentini, Paolo Calabresi e Barbara Bouchet.

Diabolik. Chi sei? è l’episodio con cui si conclude definitivamente la saga cominciata nel 2021 con Diabolik e proseguita nel 2022con Diabolik- Ginko all’attacco! Ispirato ai fumetti delle sorelle Giussani, questo capitolo è abbastanza coerente con il ciclo dei fumetti. In questa avventura cinematografica, si raccontano le origini del personaggio, risalendo al suo passato prima ancora di diventare un supercriminale e di indossare la maschera del personaggio. Il pubblico ha modo di conoscerlo dai primi anni di vita, quando scampato a un naufragio e rimasto orfano, cresce su un’isola guidata da un gruppo di banditi e da lì comincia il viaggio esplorativo nella psiche di Diabolik, conoscendo le ragioni che lo hanno portato ad essere così freddo e tormentato. Il compito di smorzare la cinica natura di Diabolik, in questo episodio come negli altri, è affidato a Eva. Se Diabolik è un uomo per il quale la vita è bianca o nera, per Eva è a colori.

Nel film è evidente un attento lavoro di ricerca bibliografica del protagonista, che ha consentito agli autori di inserire altri personaggi non inventati, ma tratti da differenti avventure del ciclo dei fumetti. In tal senso, Diabolik chi sei? è senz’altro l’episodio più corale della trilogia. Alcune scene sono tratte da fumetti diversi e sono state innestate nell’adattamento di quest’episodio. Si cita a tal proposito la scena in cui i personaggi di Eva e Altea si ritrovano a collaborare, che nei fumetti è narrata in un altro momento.

Con Diabolik chi sei? lo spettatore fa un tuffo nel passato del personaggio, in un periodo a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta, attraverso l’uso espressionistico del bianco e nero che crea un effetto molto vintage. Oculate sono le scelte musicali. Dall’inizio del film fino alla conclusione l acolonna sonora è animata dal ritmo funky dei Calibro 35 per arrivare a L’odio e l’amore con un testo dei Baustelle.

Diabolik chi sei? è al Cinema Multisala Ciak di Agrigento con uno spettacolo unico alle 22.30.