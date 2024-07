“Un evento di prestigio con grande partecipazione e riconoscimenti per i migliori studenti”

Il Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento ha accolto un evento di grande prestigio: la Cerimonia di Consegna dei Diplomi per gli studenti dell’anno scolastico 2023/2024. Questo appuntamento annuale non è stato solo un momento di commiato per gli studenti, ma anche un’occasione di orgoglio per l’intera comunità scolastica, che ha celebrato i risultati ottenuti e il futuro brillante dei suoi diplomati.

Un Tributo all’Eccellenza

Durante la cerimonia, gli studenti, fieramente vestiti con toga e tocco, hanno ricevuto il loro attestato di diploma, segnando così la conclusione felice del loro percorso al Liceo Empedocle e l’inizio di nuove avventure nel mondo dell’Università o del Lavoro. Ma non è stato tutto: l’evento è stato arricchito dal conferimento di due prestigiosi premi, simbolo del riconoscimento per i più meritevoli del Liceo.

È stato un vero e proprio spettacolo con tantissima gente e tanti interventi.