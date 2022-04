Un treno anni ‘ 20 da Palermo alla Valle. Iniziativa della Rocco Forte

Si chiama Sicilian Railway Experience e nasce da un’idea di Rocco Forte Hotels. Stiamo parlando di un itinerario che, a bordo di un treno storico degli anni ’20, unirà Palermo alla Valle dei Templi. Grazie alla collaborazione tra Rocco Forte e Fondazione Ferrovie dello Stato, i passeggeri, ospiti di Villa Igea e Verdura Resort, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica , pensata soprattutto per eventi aziendali o presentazioni, consentirà di visitare alcuni dei luoghi più affascinanti della Sicilia Occidentale, come la Scala dei Turchi e la Valle dei Templi di Agrigento, su un convoglio storico dai sedili in legno e pelle e assaporando un drink appositamente creato per far conoscere ai passeggeri, i sapori siciliani.