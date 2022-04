Struttura aperta nonostante l’utenza scaduta: denunciati titolari di B&B

Nella struttura ricettiva, nonostante avesse l’utenza scaduta di validità, sono stati trovati tre ospiti, non ancora registrati sul portale degli alloggiati. Il titolare e il legale rappresentante della struttura sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato dell’inosservanza all’obbligo di inviare all’Autorità di Pubblica sicurezza i dati degli ospiti. Ad eseguire il controllo sono stati i poliziotti del Commissariato di Licata, guidati dal vice questore Cesare Castelli (nella foto).

L’indagine è partita dopo che gli agenti hanno riscontrato, dopo la consultazione del sito web della struttura in questione, la pubblicazione di annunci pubblicitari attuali con foto e offerte per i turisti, nonostante utenza scaduta di validità. Si sono quindi recati sul posto per effettuare un’ispezione, accertando la presenza degli ospiti non ancora registrati. Al titolare e al legale rappresentante della struttura è stata contestata la violazione dell’articolo 109 del Tulps.