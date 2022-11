Un tour nelle radio siciliane a bordo di “Mimma”: Lello Analfino non smette di stupire

Un tour nelle radio siciliane a bordo di “Mimma”, la sua moto. E’ la nuova curiosa iniziativa dell’artista agrigentino, Lello Analfino. “Non voglio avvertire nessuno- spiega Lello- arrivo busso ed entro, se c’è qualcuno che ha tempo e voglia di ascoltare il mio disco, faremo una chiacchierata. Confido nella ospitalità sicula, ma soprattutto sul fatto che a novembre c’è ancora una temperatura bellissima, che non fa altro che mettere in risalto le bellezze che fanno da cornice ad una Sicilia che si immerge nell’autunno, cambiano gli odori e i colori ed io a cavallo della mia adorata #Mimma la voglio percorrere in lungo e in largo.” Così ogni radio indipendente che ha voglia di fare ascoltare la musica di Lello Analfino può mandare in privato l’indirizzo e lui arriverà. E sono già tante le radio che hanno scritto all’artista agrigentino. Cantautore da sempre in lotta contro gli stereotipi e le convenzioni, Lello Analfino è tornato con un nuovo album di inediti dal titolo “Punto e a capo” anticipato in estate da “Mi fai stare bene” e accompagnato anche dalla pubblicazione del singolo “Tutto sembra normale”. Si tratta di un disco caratterizzato da sonorità moderne, elettroniche e quasi psichedeliche, che raccontano di un nuovo cammino musicale che l’artista ha deciso di intraprendere. Questo viaggio mette così in luce la volontà di Lello di aprirsi a nuovi orizzonti, nel segno del desiderio di cambiare e di conquistare il futuro usando il presente come incipit.