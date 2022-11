“Dal Colle alla Valle”, evento trekking ad Agrigento

Domenica scorsa, 13 novembre, si è svolto ad Agrigento l’evento trekking “dal Colle alla Valle”, organizzato dall’Associazione Culturale Pastactivity, presieduta dall’archeologa Zelia Di Giuseppe, e dal gruppo ArcheoTrekkingTours, guidato dall’operatore turistico Marco Falzone, ideatore di un inedito percorso storico-archeologico che per la prima volta ha permesso di poter mostrare ad un folto numero di camminatori i beni culturali contenuti all’interno delle tre aree verdi che circondano la città, costituite dal bosco della Rupe Atenea, dalla zona a nord della Collina dei Templi e dal parco dell’Addolorata.

L’itinerario ad anello, con partenza da Porta di Ponte, ha interessato il convento (ex carcere) di San Vito, la chiesa del Santissimo Crocifisso (detta delle Forche), la Rupe Atenea (ex sede del comando della duecentosettesima divisione costiera italiana durante lo sbarco alleato del 1943), il bosco del vallone del fiume Akragas, la necropoli antica ubicata nei pressi di casa Morello, il santuario rupestre, la chiesa di San Biagio, l’area dell’ex convento di Bonamorone, Poggio Meta, la porta VII, la vasta area cimiteiale di contrada Pezzino, il teatro del parco Icori e i quartieri del Rabato e di Santa Croce. Past Activity e ArcheoTrekkingTours, con la precisa volontà di salvaguardare il patrimonio storico-archeologico e ambientale, proporranno nel prossimo futuro itinerari impegnativi o escursioni semplici per far conoscere le bellezze di un territorio ancora ignoto a molti, convinti che solo con la divulgazione si possa sensibilizzare e promuovere una vera e propria “coscienza civica”.