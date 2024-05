Un boato fortisssimo, nel cuore della notte, che fatto sobbalzare i letti e tremare i vetri alla finestre. È ciò che hanno avvertito a San Giovanni Gemini e Cammarata poco dopo l’una di questa notte. Momenti di grande tensione e paura, molte persone si sono riversate in strada pensando a un terremoto. Tante le testimonianze che arrivano dai social dove qualcuno nell’immediatezza dell’evento ha chiesto se anche altri avessero sentito. Il riscontro è stato immediato. Quasi tutti dicono di essere stati svegliati da questo fortissimo rumore e di aver provato una terribile sensazione di paura. Ma cosa sia accaduto non è ancora chiaro dal momento che sul sito dell’INGV a quell’ora non risulta registrata alcuna scossa.