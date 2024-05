Aveva un coltello e una modica quantità di droga. Portato negli uffici della locale Stazione dell’Arma, appena varcato il cancello d’ingresso, in evidente stato di agitazione, ha minacciato i carabinieri e ha rotto un vaso davanti la porta d’ingresso, l’interfono al corpo di guardia e il tavolo della sala d’attesa della caserma. Un ventitreenne disoccupato di Palma di Montechiaro, con precedenti di polizia, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento.

Deve rispondere di minacce a Pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, porto di oggetti atti ad offendere, nonché segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.

Tutto quanto, l’altra notte, mentre i militari dell’Arma erano impegnati in un posto di controllo in via Carlo Marx, nell’abitato palmese. I carabinieri, quindi, hanno intimato l’Alt ad un’autovettura con a bordo due giovani. Il conducente, un 23enne palmese, ha fornito i documenti ed è stato collaborativo. L’amico che sedeva accanto, appunto, il ventitreenne disoccupato, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e due pezzetti di hashish.

Da lì a poco la decisione di proseguire il controllo all’interno della caserma. In poco tempo i militari si sono trovati a dovere a che fare con l’atteggiamento aggressivo del giovane, il quale è andato su tutte le furie. Prima ha ingiuriato e minacciato pesantemente i carabinieri, poi ha spaccato un vaso, l’interfono del corpo di guardia e il tavolo che era sistemato nella sala d’attesa.