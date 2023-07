Dopo il diploma Alessio andrà a studiare architettura a Palermo, mentre Sofia Scienze Politiche a Roma. VIDEO

Un colloquio per due. Alessio Farruggia e Sofia Gucciardo della quinta A dell’istituto Leonardo di Agrigento, indirizzo scienze applicate, davanti alla commissione d’esame, si sono presentati con un robot che hanno progettato e realizzato. Una creazione che non è passata inosservata agli occhi dei commissari. Agli esami di Stato, dunque, approda l’intelligenza artificiale, ovvero, l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. Il colloquio orale, ovviamente, è stato fatto singolarmente, come sempre avviene agli esami di Stato. Ad accompagnare i ragazzi nel progetto è stato il docente di informatica, Luigi Martino Scandaglio. Non basta un robot per superare un esame di Stato, i ragazzi hanno risposto ad altre domande dovendo dimostrare la preparazione anche in altre materie. La specificità del percorso «scienze applicate» è quella di fornire allo studente competenze particolarmente avanzate nell’ambito scientifico, informatico e tecnologico. Dopo il diploma Alessio andrà a studiare architettura a Palermo, mentre Sofia Scienze Politiche a Roma.