L’Akragas è regolarmente iscritta al campionato di Serie D 2023-2024. Probabilmente è una delle prime società in Italia a farlo.

Con largo anticipo, il club biancazzurro ha formalizzato la partecipazione al prossimo campionato di Serie D. Un dato di fatto che conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la serietà, professionalità e compattezza del gruppo Akragas. Il Presidente Giuseppe Deni e il Direttore generale Graziano Strano non hanno voluto perdere tempo e hanno così anticipato di una settimana l’obiettivo primario di iscrivere la squadra in quarta serie.