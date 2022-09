Un semplice gesto per un grande giorno. Donati abiti da sposa

Per il secondo anno consecutivo, il Leo Club Agrigento Host ha donato diversi abiti da sposa al centro di raccolta dell’associazione “Mondoaltro” quale braccio operativo della Caritas diocesana. La presidente Marta Castelli dichiara: “Donare abiti da sposa potrebbe essere considerato un gesto scontato, ma visto anche il periodo storico che viviamo molte donne non hanno la possibilità di poter vivere a pieno uno dei giorni più belli che molte donne sognano. Il Leo Club Agrigento Host con questo dono, vuole contribuire affinché uno dei giorni più importanti della loro vita possa essere vissuto con la grande gioia che ogni donna merita”. In rappresentanza del club, erano presenti: la presidente Marta Castelli, la segretaria Roberta Brucculeri e il Revisore dei conti Francesco Bonfiglio. Fattivo il contributo l’atelier “Giorni Felici” della Famiglia Montana.