Di Rosa (Codacons): “Ad Agrigento previsti nel contratto due CCR mai attivati”

“Due centri comunali di raccolta previsti nel contratto vigente (per un costa di circa 256mila euro annue) ad Agrigento ma mai attivati come da contratto”. A parlare è il Responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali del Codacons, Giuseppe Di Rosa. “Siamo stati di proposito ad Enna (appena 85 km da Agrigento, ospiti della azienda che gestisce il servizio per il comune di Enna “EcoEnnaServizi S.r.l.”) per vedere dal vivo un vero Centro Raccolta Comunal organizzato in ogni dettaglio, che di fatto porta immediato risparmio ai cittadini così come noi diciamo da 7 anni- continua-. Nel video che potrete trovare al link: https://youtu.be/c7ZMe2GHqwU è spiegato dettagliatamente tutto ciò che avviene con il caricamento immediato dei punti che porteranno ad un risparmio immediato in bolletta a chi avrà conferito correttamente in discarica”.