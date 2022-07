“Un secolo d’arte” 100 anni di Nino Bellomo (VIDEO)

“Un Secolo d’Arte”.

La locandina annuncia un evento straordinario per i 100 anni di Nino Bellomo.

Un secolo appunto in cui Nino ha calcato palcoscenici importanti cominciando dal Teatro, il Pirandello, in cui è stato la prima volta, come racconta, nel 1941.

Nino è oggi il decano degli artisti non solo agrigentini.

Un attore e anzitutto un gentiluomo, una persona che incontri sempre con piacere perché ogni volta vieni affascinato dalla sua cordialità.

Lui l’amicizia sa come custodirla.

Nino Bellomo lo possiamo considerare anche un bravo poeta.

E sono i versi dedicati alla donna, ad esempio, che è bello ascoltare e noi lo ascoltiamo con piacere .

Un Secolo d’Arte. Serata spettacolo, per festeggiare i 100 anni di Nino Bellomo

Con la partecipazione straordinaria di Michele Placido

Presenta Salvo La Rosa

Agrigento – Piazzale Caos

Domenica 31 luglio 2022 – ore 21:30

Ingresso libero fino ad esaurimento posti previa prenotazione

Botteghino Teatro Pirandello 0922 590 220