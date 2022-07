La CEI e l’Azione Cattolica intervengono sull’attuale situazione socio-politica

In questo momento di travaglio della politica italiana, non solo la CEI con il Card. Zuppi, ma anche l’Azione Cattolica Italiana, cioè la maggiore organizzazione nazionale del laicato, guidata in atto dall’agrigentino Giuseppe Notarstefano, invitano all’unità, perché l’Italia ne ha proprio bisogno.In merito a quanto avverrà mercoledì 20 luglio prossimo in Parlamento, dopo la decisione del presidente Mattarella di rinviare il governo Draghi alla Camere, il card. Matteo Zuppi, non ha mancato di manifestare la sua preoccupazione, con queste parole: “Guardiamo con grande preoccupazione alla situazione politica che si sta determinando e che rischia di sovrapporsi ad una fase di crisi più generale che sta già incidendo in modo pesante sulla vita delle persone e delle famiglie”. Non solo ! ha voluto accennare anche al particolare, momento di travaglio delle varie forse politiche per dire che anche se “il confronto dialettico e il pluralismo sono una ricchezza irrinunciabile della democrazia”, tuttavia la particolarissima situazione socio-politica che anche a livello mondiale stiamo vivendo, richiede spirito di unità ed “il massimo di convergenza e stabilità per terminare l’avvio di interventi decisivi sui quali da mesi si sta discutendo e che condizioneranno i prossimi anni”. Alla voce del Presidente della CEI ha fatto subito eco l’Azione Cattolica Italiana, – come dicevamo – in atto guidata dall’agrigentino-canicattinese Giuseppe Notarstefano che ha parlato della necessità per l’Italia di un “processo di rigenerazione del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, tra elettori e partiti, tra piazze del malcontento e palazzi della politica, che certo questa crisi non agevola”. La discussione della crisi nella sede parlamentare, secondo la saggia indicazione del Presidente Mattarella, vuole essere uno stimolo “alla responsabilità condivisa di tutte le forze politiche e costituisce un’occasione per manifestare il senso dell’unità del Paese”. Ed a questo punto il presidente Notarstefano ricorda il carisma proprio dell’Azione cattolica, che “nella fedeltà alla sua tradizione, continuerà ad assicurare il suo contributo alla vita del Paese, nel sostegno alle istituzioni e nell’impegno capillarmente diffuso di formazione delle coscienze alla passione civica e alla responsabilità pubblica”.