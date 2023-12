Da questa sera, 14 dicembre, e per le prossime due partite della Juventus, in programma venerdì 15 alle 20.45 e sabato 23 alle 12.30 sarà possibile portare allo Juventus club Valle dei Templi di Agrigento qualcosa da donare al CAV (centro aiuto alla vita). E’ l’iniziativa “Un sacco bello”.

“Vi chiediamo- si legge in una nota- anche solo 1 kg di pasta, o di zucchero, qualsiasi cosa, insieme possiamo fare tanto. Per chi ha difficoltà a raggiungerci, sarà inoltre possibile effettuare una donazione (anche minima) all account PayPal del club [email protected].

Per agevolare chi non ha account PayPal abbiamo pensato anche di ricevere le vostre donazioni tramite bonifico (iban club IT67M0200816605000103889033 Intestato a Juventus Club Valle dei Templi). Con le donazioni faremo la spesa, che poi porteremo al CAV insieme alle altre offerte.

Abbiamo sempre fatto la nostra parte e continueremo a farla”.